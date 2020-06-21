Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»
Статью российского лидера, посвященную Второй мировой войне, внимательно прочли в американском внешнеполитическом ведомстве
Посол России в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что госдепартамент США с большим интересом отнесся к предложению российского президента Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» Совета безопасности ООН. Такое предложение, в частности, содержится в статье главы российского государства, посвященной истрии Второй мировой войны.
ИСТОЧНИК KP.RU