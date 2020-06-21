2020-06-21T04:07:36+03:00
Происшествия

Полиция назвала терактом нападение на людей в британском Рединге

В результате ножевых ранений погибли три человека, еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Нападение произошло в парке Форбери Гарденс в центре города РедингНападение произошло в парке Форбери Гарденс в центре города РедингФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 21 июня, полиция долины Темзы подтвердила гибель трех человек в результате субботнего нападения в центре английского города Рединг (графство Беркшир).

«Полиция долины Темзы начала расследование в связи со смертью трех человек в Рединге», - говорится в заявлении территориального отделения на его официальном сайте.

Уточняется, что при нападении получили ранения еще трое посетителей парка, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает, что произошедшее расследуется как теракт. По его данным, полиция задержала одного подозреваемого в причастности к этому нападению. Предположительно, задержанный – мигрант из Ливии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападение произошло в расположенном в центре города парке Форбери Гарденс, где в субботу вечером отдыхало особенно много людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кадыров рассказал о результатах теста на антитела к коронавирусу
Трамп: США пытаются помочь Китаю и Индии наладить отношения
Полиция назвала терактом нападение на людей в британском Рединге
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
21 июня россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи
Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»
Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в июле и августе
Актер Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Шесть членов предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли
Полиция Парижа задержала пять демонстрантов
В Москве скончались еще 32 пациента с коронавирусом
«Зенит» в гостевом матче РПЛ разгромил ЦСКА со счетом 4:0
Эксперт рассказал о средствах защиты России от атаки США
Американские власти намерены лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги
Синоптик рассказал о погодных аномалиях в Москве
Число случаев коронавируса в мире превысило 8,5 миллиона
Ученые назвали повышающий риск смерти от рака фактор
Боевики захватили в заложники 53 человека в Афганистане
США заинтересовались предложением Путина о саммите «ядерной пятерки»