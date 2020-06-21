2020-06-21T06:45:07+03:00
Политика

Трамп намерен ввести ограничение на рабочие визы в США

Он пообещал вскоре выступить с заявлением, которое «сделает счастливыми» американцев
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время он намерен ввести ограничения на визы для иностранных рабочих, и пообещал на днях выступить с заявлением по этому вопросу. Глава Белого дома подчеркнул, что в Соединенных Штатах сейчас «очень много людей, которые ищут работу».

«Но я собираюсь объявить кое-что про визы завтра или послезавтра. Я думаю, что это сделает многих людей счастливыми», - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Детали своего будущего заявления хозяин Овального кабинета раскрывать не стал, только отметил, что нововведения, о которых он собирается вскоре объявить, продиктованы «здравым смыслом» и пойдут на пользу американцам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Трамп намерен ограничить въезд на территорию Штатов по рабочим визам на 90 дней. Предполагалось, что исключение может быть сделано для работников пищевой и медицинской индустрий, а также тех, кто «непосредственно помогает сохранить цепочку поставок». Кроме того, президент США подписал указ о временном запрете иммиграции из-за нехватки рабочих мест в стране в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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