Пришкольные лагеря составляют 90% всех детских лагерей в России

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:23:16+03:00

Ежегодно максимальный пик организации лагерей при школах приходился на июнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обычно пик организации летнего отдыха при школах приходится на июнь, но в этом году график сместился

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Самая массовая форма занятости летом - пришкольные лагеря, они составялют 90% от всех лагерей, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что обычно пик организации лагерей при школах приходился на июнь.

- Это исторически так было, - добавил замминистра и отметил, что в 2020 году график сместился из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU