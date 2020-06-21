Пришкольные лагеря составляют 90% всех детских лагерей в России
Обычно пик организации летнего отдыха при школах приходится на июнь, но в этом году график сместился
Ежегодно максимальный пик организации лагерей при школах приходился на июньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самая массовая форма занятости летом - пришкольные лагеря, они составялют 90% от всех лагерей, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что обычно пик организации лагерей при школах приходился на июнь.
- Это исторически так было, - добавил замминистра и отметил, что в 2020 году график сместился из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU