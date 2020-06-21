В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек
В девятиэтажном жилом доме в центе Киева произошел взрыв газа. В результате этого были разрушены перекрытия между этажами, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Чрезвычайное происшествие произошло 21 июня в 10.00 по местному времени.
«В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — сообщили спасатели.
На месте разрушения уже работают сотрудники экстренных служб и полиции. По предварительным данным, погиб один человек.
Из дома в Дарницком районе по адресу улица Григоренко, 41 эвакуировали 21 жителей. Но под завалами могут находиться еще трое пострадавших.
В Киеве произошёл мощный взрыв в жилой девятиэтажке..
ИСТОЧНИК KP.RU