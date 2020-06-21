2020-06-21T11:49:58+03:00
Общество

В Минпросвещения рассказали о коротких сменах в лагерях летом 2020 года

Некоторые программы будут рассчитаны на 10-14 дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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Этим летом будут организованы короткие смены в лагеряхЭтим летом будут организованы короткие смены в лагеряхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этом году смены в летних детских лагерях будут составлять 24 дня для санитарно-курортной смены и 21 день дня для оздоровительных программ. Однако в Министерстве просвещения России обратились к Роспотребнадзору с просьбой организовать смены короче 21 дня в дополнение к уже имеющимся. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом он отметил, что регулирование деятельности лагерей осуществляется правовыми актами.

- При школах это может быть актуально: у нас большая тенденция на персонализацию смен. Некоторые программы вполне могут быть рассчитаны на 10-14 дней. Это одна из форм занятости и получения новых знаний, - уточнил Грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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