Путин рассказал, как проводит свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что когда у него есть свободное время, он занимается спортом или слушает музыку.
- Спорт или почитать, или музыку послушать, - поделился президент Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
В интервью Владимир Путин также ответил на вопрос о принадлежности Крыма, заявив, что полуостров всегда был российским, а за присоединение к России проголосовали сами жители Крыма, "а это высшая степень проявления демократии", отметил президент.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент рассказал о звонках внуков ему в Кремль.
- Дозвониться могут, они дозваниваются, - сказал президент.
Два года назад во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал, что у него двое внуков, но не всегда есть возможность пообщаться с ними столько, сколько хотелось бы.
ИСТОЧНИК KP.RU