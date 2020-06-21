2020-06-21T13:56:28+03:00
Политика

Путин: Крым всегда был нашим

Президент назвал украинский народ братским
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что Крым всегда был российскимПутин заявил, что Крым всегда был российскимФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, а украинский народ остался братским, несмотря на расхождения Москвы с Киевом.

- Крым всегда был нашим. Даже с юридической точки зрения, - сказал Путин.

Президент также отметил, что решение о присоединении к России принял народ, проживающий в Крыму.

- А это высшая степень проявления демократии, - добавил российский лидер в интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что Россия не ругалась с Украиной, а только разошлась во мнениях с официальным Киевом.

- Мы не поругались с Украиной. Мы разошлись во взглядах с теми, кто находится у власти там, а украинский народ как был, так и останется нашим братским народом на века, - заключил президент.

Президент Путин также рассказал в интервью о том, как предпочитает проводить свободное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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