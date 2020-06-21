2020-06-21T15:30:54+03:00
В мире

Полиция не связала нападение в британском Рединге с Black lives matter

По мнению Скотленд-Ярда, теракт не был частью протестов темнокожих
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Полиция не связала нападение в британском Рединге с Black lives matterПолиция не связала нападение в британском Рединге с Black lives matterФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Нападение на людей в британском Рединге никак не связано с акцией Black lives matter и протестами темнокожих. Об этом сообщили представители Скотленд-Ярда в воскресенье, 21 июня.

- Нет ни одного свидетельства, что этот инцидент связан с акцией Black Lives Matter, которая сегодня прошла в Рединге, - написала региональная полиция на своей странице в Twitter. Правоохранители попросили граждан воздержаться от спекуляций и обещали проинформировать о случившемся позже.

Сегодня также был арестован мужчина, которого полиция подозревает в убийстве после нападения. Им оказался 25-летний ливийц Хайр Саадаллой.

Напомним, что нападение на местных жителей, отдыхающих в центре города в парке Форбери Гарденс, уже признали терактом.

В ночь на воскресенье, 21 июня, полиция долины Темзы подтвердила гибель трех человек в результате данного инцидента и задержала подозреваемого мигранта. При нападении получили ранения еще трое посетителей парка, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция не связала нападение в британском Рединге с Black lives matter
Япония намеренна внести поправки в свою конституцию
Два человека погибли при взрыве дома в Киеве
Путин считает неприличным "выпячивание" благосостояния чиновниками
Учёные сообщили, что тяжесть течения коронавируса связана с группой крови
Путин: Крым всегда был нашим
«Эскимо» исчезнет с прилавков американских магазинов из-за названия
Защита Ефремова опровергла слухи о попытке суицида артиста
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест появятся в вузах России
Путин: Не бывает такого, чтобы я кого-то оскорбил или унизил
Путин рассказал, как проводит свободное время
Юрист назвал причины, по которым россиянам могут запретить выезд из страны
В Испании отменен карантинный режим
Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения
В России создадут детские летние лагеря онлайн
В Минпросвещения рассказали о коротких сменах в лагерях летом 2020 года
Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре
В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек