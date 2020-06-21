Пять человек пострадали при стрельбе в Техасе
По меньшей мере пять человек получили серьезные ранение после стрельбы в городе Остин штата Техас. Инцидент случился в воскресенье, 21 июня, сообщает на своей странице в соцсети Twitter местная служба скорой помощи.
- Инцидент со стрельбой в Техасе: врачи скорой помощи привезли пять пациентов с место происшествия в травматологическое отделение. Все пострадавшие – взрослые местные жители, их ранения потенциально опасны для жизни, - говорится в сообщении.
В настоящее время раненым американцем оказывают медицинскую помощь, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали стрельбы.
Как ранее писал сайт kp.ru, нападение на мирных горожан произошло в минувшую субботу в британском городе Рединг. В результате инцидента погибли три человека, еще трое серьезно пострадали. Полиция уже задержала предполагаемого злоумышленника, а также сообщила, что происшествие никак не связано с проходящей в городе акцией Black lives matter.
ИСТОЧНИК KP.RU