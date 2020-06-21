"Очень плохо себя чувствую": Михаил Жванецкий рассказал о своем здоровье
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что в данный момент находится в очень плохом состоянии.
- Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время, — сказал Жванецкий.
Как отмечает сам артист, из-за плохого самочувствия он практически не выходит из дома. Жванецкий отметил, что опечален смертью писателя Анатолия Трушкина, но проститься с другом не смог. Сатирик не поехал на похороны коллеги из-за сильных недомоганий. Журналистам пока не удалось узнать, что конкретно беспокоит Жванецкого, но очевидно, что в ближайшее время сатирик будет проходить лечение дома, сообщает газета «Собеседник».
Напомним, что писатель Анатолий Трушкин скончался из-за коронавируса 9 июня в возрасте 78 лет. Артиста похоронили на Митинском кладбище в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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