2020-06-22T00:30:54+03:00
Общество

Космонавт Иван Вагнер рассказал, как экипаж МКС спит в невесомости

По словам бортинженера станции, это один из самых популярных вопросов, который интересует подписчиков [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский космонавт Иван Вагнер показал свой спальный мешокРоссийский космонавт Иван Вагнер показал свой спальный мешокФото: Instagram.com
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Российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Instagram рассказал и показал, как члены экипажа Международной космической станции (МКС) спят в условиях невесомости.

«Один из самых популярных вопросов, которыи задают всем космонавтам — как мы спим в невесомости? Все просто: у нас есть спальныи мешок, которыи мы привязываем к стене в каюте, и спим в нем. Внутри находятся стропы, к которым пристегиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан внизу для вентиляции ног и капюшон. Каюта не такая большая, но места хватает», - пояснил бортинженер МКС.

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Один из самых популярных вопросов, которыи задают всем космонавтам как мы спим в невесомости?
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Иван Вагнер отметил, что «это как спать в спальнике в одноместнои палатке — кто знает, тот поймет», только в невесомости не отлеживаются бока.

«К сожалению, вместо шума воды или пения птиц, звуков природы, мы слышим только шум вентиляторов. И чтобы слуховои аппарат отдыхал от постоянного гула, надеваем на ночь наушники с активным шумоподавлением», - добавил космонавт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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