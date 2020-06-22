Академик Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды

22 Июнь 2020 2020-06-22T02:22:42+03:00

Ранее директор НИЦ Гамалеи рассказал, что прививка будет сохранять свое действие около двух лет

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды.

«Один и тот же ген вводятся на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», - пояснил академик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев. Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU