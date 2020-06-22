Академик Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды.
«Один и тот же ген вводятся на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», - пояснил академик.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев. Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.
Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Академик Гинцбург сообщил, сколько понадобится доз для массовой вакцинации в России
Вакцину от COVID-19 будут вводить гражданам дважды, а свое действие она будет сохранять пару лет (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»