Дуров заявил о планах сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:55:24+03:00

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Основатель мессенджера Telegram и один из создателей соцсети ВКонтакте Павел Дуров обратил внимание на те страны, где приложение продолжают блокировать на государственном уровне. Он заявил, что хочет создать прокси-сервера для работы Telegram в Иране и Китае.

- За последние два года для опережения цензоров нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию "разблокирования"... Мы решили направить наши ресурсы для борьбы с цензурой в другие места, где Telegram по-прежнему запрещают власти, в такие места, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах, - заявил Дуров в своём Telegram- канале.

18 июня Роскомнадзор объявил о решении разблокировать мессенджер Telegram на территории России по согласованию с Генпрокуратурой РФ, поскольку создатели Telegram выразили свою готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

- Сейчас совместными усилиями с ведущими интернет-компаниями России и других государства каждую неделю в среднем специалисты удаляют 2500 материалов, которые пропагандируют суицидальное поведение, 1 300 материалов экстремистского и террористического характера, - добавили в ведомстве.

Telegram был заблокирован в России с апреля 2018 года из-за отказа в предоставлении ФСБ ключей дешифрования.

ИСТОЧНИК KP.RU