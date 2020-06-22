По всей России прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Всероссийская минута молчания прошла в 12:15 22 июня
Путин почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войнеФото: Кадр видео
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22 июня, в День памяти и скорби, прошла Всероссийская минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Память павших в войне почтил президент России Владимир Путин. Он также возложил цветы к Могиле неизвестного солдата.
ИСТОЧНИК KP.RU