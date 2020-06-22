Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, зачем в старых мультиках появятся новые персонажи. Так, Борис Машковец считает, что зрители не должны забывать лучшие проекты студии. При этом «Простоквашино», «Ну, погоди!» и многие другие мультфильмы нуждаются в обновлении. Даже несмотря на то, что персонажи этих картин были любимыми героями многих поколений детей.
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, зачем вводить в "Ну, погоди" новых персонажей
Он добавил, что в новом мультфильме «Ну, погоди!» создатели постарались дистанцироваться от старых сюжетов и привнести в картину новые и оригинальные идеи. Временной привязки к старому мультику не будет.
«Мы ищем способ дистанцироваться от классиков, но использовать сам этот механизм клоунады, где у вас есть два персонажа, где один догоняет, а другой убегает. И это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца», - сказал Борис Машковец.
Один вопрос: зачем? «Союзмультфильм» снимет свежие серии «Ну, погоди!» с новыми персонажами
Он также напомнил, что появление новых персонажей обусловлено жанром. По своей сути «Ну, погоди!» имеет басенную основу.
«По жанру это басня, животных должно быть много. Они все разных типажей, и переиначивать типажи старых персонажей было бы достаточно странно. Некие новые стереотипы поведения им добавляются – вот у нас появляются три новых персонажа, которые будут нести эти новые стереотипы», - сказал директор «Союзмультфильма».
Напомним, что создатели мультфильма «Ну, погоди» анонсировали внедрение новых героев. Так, в новых сериях про Волка и Зайца появятся добрый Барсук Тим, умный хакер Ежик Шу и веселая Косуля Уля.
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ИСТОЧНИК KP.RU