«Чтобы не забыли!»: Директор Союзмультфильма объяснил, зачем переделали «Ну, погоди» и «Простоквашино»

Совсем скоро дети увидят новую версию старого доброго советского мультфильма «Ну, погоди!». Его передали на современный лад. Волка и Зайца нарядили в современную одежду. Им добавили новых героев, например, свинью и носорога. У многих эта идея вызвала непонимание. Зачем портить родные мультики из детства?

На все острые вопросы ведущих радио «Комсомольская правда» Тутты Ларсен и Валентина Алфимова ответил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Один вопрос: зачем? «Союзмультфильм» снимет свежие серии «Ну, погоди!» с новыми персонажами 00:00 00:00

- Новые мультфильмы мы рисуем, просто так получается, что все сначала узнают про то, что мы что-то пытаемся сделать новое со старым, - сказал Машковцев. - На самом деле на десяток идей новых проектов приходится какое-то одно возрождение. Но, наверное, наша память так устроена, что, если все время не напоминать о том, что было что-то старое и хорошее, оно потом вымывается. И вот эти варианты, как вы говорите, ребрендинга (на самом деле так происходит некий перезапуск) – это в том числе и способ напомнить о том, что было хорошее старое. Вы знаете, что в коллекции «Союзмультфильма» 1300 наименований фильмов? А сколько из них вы помните сейчас?

Директор «Союзмультфильма» поделился, как поменяется «Ну, погоди».

- В случае с «Ну, погоди!» мы как раз хотим от классического образа дистанцироваться, потому что он канонический. Поэтому на нем достаточно сложно что-то построить, как это ни странно, потому что каждый раз вы будете попадать на сравнение с классическими сериями. Поэтому как раз мы ищем способ дистанцироваться от классиков, но использовать сам этот механизм клоунады, где у вас есть два персонажа, где один догоняет, а другой убегает. И это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца, потому что они (давайте смотреть правде в глаза) вообще уходят во тьму веков, это было еще до Котеночкина, это откуда-то из русских народных сказок, так же как Маша и Медведь, - ответил он.

Директор ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" Борис Машковцев. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, зачем вводить в "Ну, погоди" новых персонажей 00:00 00:00

Также Машковцев рассказал, про новых друзей Волка и Зайца.

- Мы хотели добавить нескольких новых персонажей второго плана. Если вы вспомните старые серии, там же есть жители этого мира Волка и Зайца. Поэтому новые персонажи добавляются, скажем так, в этот сонм животных. Все-таки получается, что по жанру это басня, животных должно быть много. Они все разных типажей, и переиначивать типажи старых персонажей было бы достаточно странно. Некие новые стереотипы поведения им добавляются – вот у нас появляются три новых персонажа, которые будут нести эти новые стереотипы. Разговаривать они не будут. Это как раз один из законов жанра, что персонажи должны оставаться мимами, и мы будем придерживаться этого принципа по максимуму, - отметил он.

Новые герои "Ну,погоди!" - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

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