«Я был прав»: Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США уверен, чито предыдущая администрация шпионила за его предвыборной кампанией
Дональд Трамп и Барак Обама в Овальном кабинете Белого домаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», - сказал Трамп в интервью телеканалу CBN News.
ИСТОЧНИК KP.RU