«Я был прав»: Трамп обвинил Обаму в госизмене

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:38:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав», - сказал Трамп в интервью телеканалу CBN News.

ИСТОЧНИК KP.RU