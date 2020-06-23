Вторую группу добровольцев вакцинировали от коронавируса в госпитале Бурденко

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:12:55+03:00

Серьезных негативных реакций на прививки у испытуемых нет

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Вторую группу добровольцев вакцинировали от коронавирусной инфекции в госпитале Бурденко, "серьезных негативных реакций" не отмечено, сообщило российское Минобороны во вторник, 23 июня.

- После результатов первой группы испытуемых добровольцев, которые получили вакцину 18 июня, первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания. Поэтому была введена вакцина второй группе в составе 20 человек, рассказал глава госпиталя имени Бурденко генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова.

Через три недели второй группе участников испытаний будет введен второй компонент вакцины – сейчас они получили ее в бустерном варианте. В отличие от второй группы, первая была разделена на две части: добровольце давали или один компонент препарата, или другой, но не оба вместе.

Состояние здоровья участников эксперимента медики оценивают как «нормальное».

- Серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено, - указала в министерства обороны.

Параллельно вместе с ведомством испытания другой прививки от коронавируса проводят в Сеченовском университете. Недавно там также ввели вакцину второй группе добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU