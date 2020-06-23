2020-06-23T13:26:16+03:00
Общество

Песков: амнистия к 75-летию Победы не обсуждается

Ранее у властей попросили об амнистии обвиняемых по экономическим преступлениям
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков: амнистия к 75-летию Победы не обсуждаетсяПесков: амнистия к 75-летию Победы не обсуждаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле не обсуждается проведение амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в текущем году. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российской президента Дмитрий Песков.

- Нет, обсуждений по поводу амнистии обвиняемых нет, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Возможность такой амнистии в связи с 75-летием Победы ранее активно обсуждалась в кругах экспертов и юристов. Агентство стратегических инициатив, бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений попросили у российских властей провести амнистию обвиняемых по экономическим преступлениям. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу в феврале этого года.

Документ, дающий освобождение тем, кто не совершал тяжелых преступлений, президент подписывал и ранее, в честь 70-летия Победы, тогда под амнистию тогда попали почти 232 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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