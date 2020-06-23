Трамп разрешил арестовывать уничтожающих памятники вандалов
Американский президент Дональд Трамп разрешил федеральному правительство проводить аресты любого, кто занимается вандализмом или уничтожает любой памятник, статую или другую подобную федеральную собственность на территории Соединенных Штатов с лишением свободы на срок до 10 лет. Советующее заявление президента страны сделал на своей странице в Twitter.
- Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто вандализирует или уничтожает памятники, статуи или иную подобную федеральную собственность в государстве с лишением свободы на срок до десяти лет, в соответствии с Законом о сохранении памятников ветерану или другими такими законами, которые могут иметь отношение к делу, - написал глава Штатов.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня протестующие пытались снести монумент седьмому американскому президенту Эндрю Джексону на площади Лафайетт в центре в Вашингтоне округа Колумбия. Полиция попыталась вытеснить демонстрантов, но они устроили очередные беспорядки.
- Много людей были задержаны в округе Колумбия за возмутительный вандализм в отношении великолепной статуи Эндрю Джексону в парке Лафайет, а также за внешнее повреждение Церкви Святого Иоанна через дорогу. Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!, – предостерег Трамп в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU