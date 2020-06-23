2020-06-23T09:03:20+03:00
В мире

Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президенту

Акция протеста закончилась столкновением с полицией
Ксения АНУФРИЕВА
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Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президентуПротестующие в Вашингтоне пытались снести памятник бывшему президентуФото: REUTERS
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Протесты в Вашингтоне округа Колумбия во вторник переросли в массовые беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Полиция пыталась вытеснить демонстрантов с площади Лафайетт, где они хотели снести монумент седьмому американскому президенту Эндрю Джексону. Об этом сообщает местное издание NBC News.

Митингующие американцы разрушили временные забор, сооруженный вокруг статуи. Некоторые протестующе взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

Беспорядки начались, когда сотрудники полиции попытались сформировать барьер вокруг монумента. В результате правоохранителям пришлось применить перцовый спрей.

Незадолго до этого четверо стражей правопорядка пострадали, когда пытались убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Демонстранты забросали полицейских различными предметами, несколько человек были задержаны.

После трагической смерти темнокожего Джорджа Флойда от рук белого полицейского по Штатам прошла волна массовых акций протеста, которые быстро переросли в беспорядки. В последнее время протестующие стали уделять все больше внимания старинным памятникам известных американских личностей, которые, по мнению демонстрантов, олицетворяют расизм. Так, жертвой протестов американцев против расизма стал памятник Христофору Колумбу в городе Сент-Луис. Монумент простоял в городском центральном парке Тауэр-Гроув почти полтора века.

Попытки протестующих в США свалить памятник бывшему президенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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