2020-06-23T16:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Как проходит вакцинация добровольцев рассказали в Сеченовском университете

У некоторых испытуемых в первые часы наблюдалась головная боль
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Как проходит вакцинация добровольцев рассказали в Сеченовском университетеКак проходит вакцинация добровольцев рассказали в Сеченовском университетеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, в первые часы наблюдались головная боль и повышение температуры. Об этом сообщили в Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, но отметили, что в течение суток все негативные симптомы прошли.

«В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы», - говорится в сообщении пресс-службы университета.

Отмечается, что сама по себе реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была «стандартной» и «характерной для других видов инъекций». По заявлению специалистов, на данный момент все участники исследования чувствуют себя хорошо.

Первый этап изучения вакцины в Сеченовском университете начался на прошлой неделе 18 июня. В нем приняли участие первые 18 добровольцев. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что опытная вакцина против COVID-19 во вторник, 23 июня, была введена второй группе добровольцевм в госпитале Бурденко. Как сообщило Минобороны России «серьезных негативных реакций» не отмечено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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