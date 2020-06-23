2020-06-23T16:52:33+03:00
Общество

Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием

Находящегося под домашним арестом бизнесмена прооперировали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеваниемОснователь Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеваниемФото: REUTERS
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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный», страдает онкологическим заболеванием и был прооперирован. О том, что у бизнесмена обнаружили злокачественную опухоль бедра говорится в апелляционной жалобе защиты.

«Мой подзащитный страдает онкологическим заболеванием», - сообщил адвокат американского инвестора Тимофея Гриднева на заседании Первого апелляционного суда в обоснование смягчения его подзащитному меры пресечения, в ходе которого жалобу защиты отклонили, признав законным продление срока домашнего ареста до 13 августа.

Напомним, бизнесмен был задержан 15 февраля прошлого года по подозрению в хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками Майкла Калви. Ранее судьи Судьей отклонили предложенные адвокатами залоги по 5 миллионов рублей и продлили срок домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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