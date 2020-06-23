Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный», страдает онкологическим заболеванием и был прооперирован. О том, что у бизнесмена обнаружили злокачественную опухоль бедра говорится в апелляционной жалобе защиты.
«Мой подзащитный страдает онкологическим заболеванием», - сообщил адвокат американского инвестора Тимофея Гриднева на заседании Первого апелляционного суда в обоснование смягчения его подзащитному меры пресечения, в ходе которого жалобу защиты отклонили, признав законным продление срока домашнего ареста до 13 августа.
Напомним, бизнесмен был задержан 15 февраля прошлого года по подозрению в хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками Майкла Калви. Ранее судьи Судьей отклонили предложенные адвокатами залоги по 5 миллионов рублей и продлили срок домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU