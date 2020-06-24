2020-06-24T07:49:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса

Даже после успешного лечения проблемы со здоровьем у зараженных могут быть до конца жизни
Ксения АНУФРИЕВА
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Медики предупредили о пожизненных последствиях коронавирусаМедики предупредили о пожизненных последствиях коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Перенесшие коронавирусную инфекцию люди на протяжении всей жизни могут страдать от тяжелых последствий заболевания, например, от хронической усталости и повышенного риска развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Об этом пишет издание The Daily Telegraph 24 июня, в среду.

Вывод о пожизненных последствиях коронавируса сделали ученые из британской Национальной службы здравоохранения в ходе своего исследования. Они доказали, что каждый третий пациент, инфицированный коронавирусом, рискует получить фиброз легких и ряд других нарушений в организме, которые будут преследовать его еще долгие годы.

Британские врачи подчеркнули, что около 70 процентов переболевших инфекций людей могут также столкнуться с неврологическими расстройствами, а 10 процентов получить острое поражение сердца. Профессор Питер Опеншоу из группы исследователей отметил, что человеческому организму требуется не менее года на восстановления после болезни, но некоторые пациенты так и не смогут полностью избавиться от последствий заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые также доказали, что коронавирусная инфекция, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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