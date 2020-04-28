Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T15:08:16+03:00

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Коронавирусная инфекция, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы заболевших. Об этом говорится в новых рекомендациях министерства здравоохранения.

Снижение обоняния у инфицированного на ранних этапах болезни также может свидетельствовать о поражении нервных тканей и мозга, а также отеке слизистой оболочки носоглотки.

- Многие аспекты данной эпидемиологической проблемы нуждаются в тщательном изучении. Сейчас известно, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг, сердце, почки и другие органы человека, - отметили в министерстве.

В этих же рекомендациях специалисты ведомства привели список возможных лекарств против COVID-19. В способы лечения вируса в новых рекомендациях минздрава медики включили и терапию гелием, эффективность которой пока что еще изучается.

ИСТОЧНИК KP.RU