2020-04-28T15:08:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавируса

Болезнь может оказать негативное влияние на центральную нервную систему
Ксения АНУФРИЕВА
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Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавирусаМедики заявили о риске поражения мозга из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирусная инфекция, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы заболевших. Об этом говорится в новых рекомендациях министерства здравоохранения.

Снижение обоняния у инфицированного на ранних этапах болезни также может свидетельствовать о поражении нервных тканей и мозга, а также отеке слизистой оболочки носоглотки.

- Многие аспекты данной эпидемиологической проблемы нуждаются в тщательном изучении. Сейчас известно, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг, сердце, почки и другие органы человека, - отметили в министерстве.

В этих же рекомендациях специалисты ведомства привели список возможных лекарств против COVID-19. В способы лечения вируса в новых рекомендациях минздрава медики включили и терапию гелием, эффективность которой пока что еще изучается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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