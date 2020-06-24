База данных миллионов пользователей Telegram утекла в сеть
База данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram появилась на одном из форумов в теневом сегменте интернета. Документ с данными содержит порядка 900 Мбайт информации.
Через базу можно с помощью ника аккаунта в Telegram получить не только номер телефона пользователя, но и уникальный идентификатор.
Утечку базы подтвердили в пресс-службе мессенджера Telegram, но уточнили, что данные собраны встроенной функцией сбора контактов. Их импортируют в момент регистрации пользователя.
Ни один сервис, с помощью которого пользователи взаимодействуют с контактами своей телефонной книги, не способен полностью защитить пользователей от подобного, подчеркнули в пресс-службе Telegram.
ИСТОЧНИК KP.RU