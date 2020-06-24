2020-06-24T13:00:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса

Процесс разработки отечественной вакцины не ускорялся
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавирусаВ Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В настоящее время клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в России идут в штатном порядке. Сроки появления эффективной и безопасной прививки от заболевания специалисты объявят только после получения результатов испытаний после их завершения. Об этом 24 июня сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Ничего пока что не ускорилось. Клинические испытания вакцины идут в штатном режиме. Когда закончатся испытания, мы сможем сказать возможные сроки появления вакцины в стране, - заметил министр, отвечая на вопрос о том, удалось ли ученым ускорить процесс разработки прививки от COVID-19.

Как сообщал сайт kp.ru, министерство обороны страны, которое проводит испытания вакцины совместно с центром Гамалеи, сообщило, что в госпитале Бурденко привили уже вторую группу добровольцев в составе 20 человек. В ходе испытаний российской вакцины специалисты не выявили серьезных негативных реакций организмов испытуемых на введенный препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минздрава заявил, что заражения коронавирусом в России уже идут на убыль
В Москве растет популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил Мурашко
Вице-премьер назвал ключевое условие для возобновления восстановления регулярных рейсов за границу
Почему Шойгу перекрестился перед Парадом Победы 24 июня 2020
Семейный психолог объяснила череду звездных разводов
В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса
"Опасения сошли на нет": Россияне начали активно возвращать валюту в банки
UFC анонсировал бой русского и украинца: Хабиб Нурмагомедов сказал, кого будет поддерживать
Эксперт оценил шансы Киева взыскать долг с России за базирование Черноморского флота
Геннадий Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
В Самаре гостем Парада Победы стал герой Советского Союза
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке
В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом
Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло
Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram
Начался Парад Победы на Красной площади
В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения
Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается
На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город
Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО