В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:00:58+03:00

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В настоящее время клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в России идут в штатном порядке. Сроки появления эффективной и безопасной прививки от заболевания специалисты объявят только после получения результатов испытаний после их завершения. Об этом 24 июня сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Ничего пока что не ускорилось. Клинические испытания вакцины идут в штатном режиме. Когда закончатся испытания, мы сможем сказать возможные сроки появления вакцины в стране, - заметил министр, отвечая на вопрос о том, удалось ли ученым ускорить процесс разработки прививки от COVID-19.

Как сообщал сайт kp.ru, министерство обороны страны, которое проводит испытания вакцины совместно с центром Гамалеи, сообщило, что в госпитале Бурденко привили уже вторую группу добровольцев в составе 20 человек. В ходе испытаний российской вакцины специалисты не выявили серьезных негативных реакций организмов испытуемых на введенный препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU