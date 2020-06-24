2020-06-24T22:51:38+03:00
В мире

Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия

Американский лидер назвал документ экономически эффективным в данной ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени для более быстрой реализации программы в области гиперзвукового оружия и космических технологий. Об этом сообщили в Белом доме

Документ об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, американского лидер назвал наиболее экономически эффективным, а также целесообразным альтернативным методом для разработки технологий в данной отрасли.

Напомним, ранее глава Белого дома анонсировал американские военные проекты, и пообещал, что США сделают «самую быструю» гиперзвуковой ракете, которая сможет поразить цель диаметром в 70 сантиметров с расстояния 1 600 километров и с точностью поражения до 35,5 см.

В то же время российский лидер Владимир Путин отметил, что пока у других стран гиперзвуковые ракеты только в проектах, в России уже проводят испытания ракеты «Циркон» со скоростью 9 махов в плотных слоях атмосферы. По его словам, когда у других появится гиперзвуковое оружие, в нашей стране уже будет средство для борьбы с ним

ИСТОЧНИК KP.RU

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