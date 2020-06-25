Последние новости на утро 25 июня 2020: в Раде озвучили план по уничтожению Украины

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:12:51+03:00

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Последние новости на утро 25 июня 2020 года: в Раде озвучили план по уничтожению Украины. Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что есть некие внешние силы, которые намерены превратить страну в настоящую колонию, и используют для этого радикально настроенные группировки националистов. Также он заявил, что "подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы хоть завтра расстреливать людей на улицах государства, добывать средства рэкетом, уничтожением бизнеса и даже похищением людей". Кива уверен, что это часть плана нацелена на окончательное разложение общества и крах Украины.

В Москве прошел самый долгий салют Победы за всю историю празднования столь знаменательного события. Продолжительность фейерверков, которые начались в этом году на час позже, в небе над столицей составила рекордные 15 минут.

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала Советскому солдату. Мероприятие должно состояться под Ржевом в Тверской области 30 июня. Инициатором создания монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.

Минфин России планирует в 2021-2023 годах увеличить финансирование социальных фондов на 2,9 триллионов рублей. Согласно предварительным планам ведомства, в Пенсионный фонд России министерство планирует направить 12,7 триллионов рублей, что на 2,6 триллиона больше сверх установленного плана. Примерно половина из этих средств планируется выделить на обязательное пенсионное страхование (ОПС).

ИСТОЧНИК KP.RU