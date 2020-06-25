Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:27:46+03:00

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Актёр и режиссёр Владимир Машков рассказал о своём отношении к мату на сцене в эфире Радио "Комсомольская правда". Художественный руководитель "Табакерки" уверен, что брань крайне редко выглядит естественной на сцене или на экране, и это мешает самому артисту.

- У меня такое ощущение, что это коробит артиста, произносящего ругательства. Понимаете, у актеров и зрителей - взаимодействие. Когда человеку на сцене неудобно, когда что-то неестественно, зритель моментально это отмечает. И я, как правило, слыша это, понимаю, что человеку самому неловко - и тут же неловкость передается мне и рядом сидящим людям. Я не консерватор, но еще раз говорю, если это делать, то делать уместно, дозировано, - заявил Машков.

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ИСТОЧНИК KP.RU