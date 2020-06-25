Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:15:51+03:00

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал флаг ЛГБТ-сообщества, которые появился в четверг, 25 июня, на здании американского посольства в Москве. Официальный представитель Кремля напомнил, что проявление пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств на территории Российской Федерации запрещено соответствующим законом.

- Из Кремля мы не видим здание посольства Соединенных Штатов, но наверняка на это обратили внимание в российском министерстве иностранных дел. В любом случае нарушение закона России о запрете на пропаганду гомосексуализма и других нетрадиционных сексуальных меньшинств среди молодежи абсолютно недопустимо, - подчеркнул Дмитрий Песков.

В американском посольстве в Москве отметили, что флаг ЛГБТ-сообщества был впервые поднят 25 июня в 1978 году во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско. В память об этой дате и в «знак гордости» представители посольства в этот четверг решили вывесить флаг на своем здании в российской столице.

Напомним, что накануне флаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве. Активисты подняли его к вершине монумента с помощью дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU