Минздрав одобрил лекарство арепливир для лечения от коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:46:37+03:00

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Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" компании Промомед получил одобрение специалистов российского министерства здравоохранения, стало известно из Госреестра лекарственных средств 25 июня, в четверг.

До этого министерство здравоохранения одобрило первое отечественное лекарство от коронавируса «Авифавир» - препарат прямого действия, подавляющий размножение инфекции в организме человека. Лекарство уже поступило в российские медицинские учреждения, и зараженные пациенты смогут получить его совершенно бесплатно по ОМС, а вот купить авифавир в свободной продаже не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU