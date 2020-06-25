Минздрав одобрил лекарство арепливир для лечения от коронавируса
Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" компании Промомед получил одобрение специалистов российского министерства здравоохранения, стало известно из Госреестра лекарственных средств 25 июня, в четверг.
До этого министерство здравоохранения одобрило первое отечественное лекарство от коронавируса «Авифавир» - препарат прямого действия, подавляющий размножение инфекции в организме человека. Лекарство уже поступило в российские медицинские учреждения, и зараженные пациенты смогут получить его совершенно бесплатно по ОМС, а вот купить авифавир в свободной продаже не получится.
ИСТОЧНИК KP.RU
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