Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США по криптовалюте TON

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:23:42+03:00

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Павел Дуров сделал официальное заявление о судебном разбирательстве в США, касающемся компании Telegram. Он заявил, что организация смогла достигнуть соглашения с американским регулятором и выплатит все необходимые компенсации.

- К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, и нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Мы не признаем и не отрицаем нашу ответственность за случившееся.

Предлагаемый сегодня расчет подтверждает наше обязательство вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с Соглашениями о покупке. Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов.

Мы с нетерпением ждем продолжения реализации других наших проектов и возможностей для инноваций, и мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейна в США станет будущем более благоприятной, - отметил Павел Дуров в официальном заявлении.

Напомним, что суд в США, который рассматривал иск представителей Комиссии по ценным бумагами и биржам Штатов к компании Telegram, сегодня обязал ее вернуть покупателям цифровых токенов Gram 122 миллиарда долларов, а также выплатить компенсацию на сумму 18,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU