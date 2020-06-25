2020-06-25T22:19:58+03:00
Общество

Полиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева

Обвинения никому не будут предъявлены
Ксения АНУФРИЕВА
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Полиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея ХрущеваПолиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея ХрущеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева закрыто, власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с произошедшим. В деле с гибелью сына первого секретаря ЦК КПСС не было насильственных действий с третьей стороны, сообщили представители правоохранительного органа Кранстона в интервью ТАСС.

- Мы провели тщательное расследование, в настоящее время не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений, поскольку не было найдено признаков насильственной смерти. Дело закрыто, - сказали в полиции, не уточняя, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай.

Напомним, что Сергей Хрущев умер 18 июня на 85-м году жизни в Кранстоне в США. По результат судмедэкспертизы, он погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Вчера одна из крупнейших американских газет The New York Times опубликовала заметку, из которой следует, что Хрущев-младший покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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