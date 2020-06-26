Учёные рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:09:27+03:00

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Ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно уничтожить коронавирус, доказали исследования Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Учёные с доктором Энтони Гриффитсом во главе экспериментировали с "заражённым" вирусом материалом, пытаясь очистить его разными дозами ультрафиолетового излучения.

Вирус был уничтожен на 99% за 6 секунд при дозировке в 5 мДж/см2, а полностью удалось его устранить с поверхности за 25 секунд.

Ранее сайт KP.ru сообщал об открытой учёными зависимости течения коронавируса от группы крови. Так, хуже других заболевание переносят люди со второй группой крови, а инфицированные с первой группой крови, в основном, болеют в лёгкой форме и умирают от коронавируса гораздо реже. Риск перенести заболевание тяжело или даже умереть для носителей третьей и четвёртой групп крови меньше, чем для второй, но выше, чем для первой.

ИСТОЧНИК KP.RU