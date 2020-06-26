Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн
В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Штатов Роберт Редфилд.
Специалист сообщил, что при 2,3 миллиона зарегистрированных заболевших реальное их число может быть больше в десять раз.
- По нашим точным подсчётам, на данный момент на каждый зарегистрированный случай приходятся ещё десять случаев, - рассказал Рефилд во время телефонного брифинга, сообщает The Washington Post.
Учёные пришли к такому выводу после исследования наличия антител у населения. Анализ показал, что на каждого официально заболевшего приходится десять человек, уже выработавших иммуноглобулины.
ИСТОЧНИК KP.RU