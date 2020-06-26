2020-06-26T10:20:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей

В третьем этапе исследования участвовали около 90 тысяч человек
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Антитела к коронавирусу выявили практически у каждого пятого москвичаАнтитела к коронавирусу выявили практически у каждого пятого москвичаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Популяционный иммунитет к коронавирусу продолжает формироваться у жителей Москвы. Так, исследование на наличие антител показало, что коронавирус перенесли уже 20% москвичей, сдавших анализ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

- Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют, - рассказала вице-мэр.

Она также отметила, что третий этап исследования прошёл с 5 по 18 июня, в нём приняли участие порядка 90 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые с 29 апреля в России меньше 7 тысяч новых заражённых коронавирусом
В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней
В период изоляции выросла популярность приложений для онлайн-шоппинга
Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей
В закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне внесены поправки Госсобрания Якутии
В Томской области годовой план по капремонту выполнен более чем на 40%
Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата
Каширский маньяк признался в ещё двух преступлениях
Япония выступила против российской геологоразведки на Курилах
Велосипеды в России подорожали на 33 процента
Как защитить свои данные от утечек, рассказали эксперты
Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн
Россияне назвали основные сложности при получении инвалидности
«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны
В США палата представителей конгресса приняла законопроект о реформе полиции
Учёные рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд
Россияне рассказали, как относятся к отдыху на отечественных курортах
Последние новости на утро 26 июня 2020: в России с 1 июля водителей ждут новые правила
В чем Россия превосходит Украину: Саакашвили рассказал о важных особенностях в политике стран
Робот впервые исполнит главную роль в фильме
Ученый развеял главные мифы об опасности малярийных комаров
Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи
Супермодель с заболеванием кожи удивила поклонников съемкой в белье
В Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADA
Трамп сравнил свои отношения с Россией и американскими демократами
Disney сменит тематику аттракциона в парках развлечений после обвинений в расизме
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии