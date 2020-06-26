Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:20:50+03:00

В третьем этапе исследования участвовали около 90 тысяч человек

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Популяционный иммунитет к коронавирусу продолжает формироваться у жителей Москвы. Так, исследование на наличие антител показало, что коронавирус перенесли уже 20% москвичей, сдавших анализ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

- Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют, - рассказала вице-мэр.

Она также отметила, что третий этап исследования прошёл с 5 по 18 июня, в нём приняли участие порядка 90 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU