2020-06-26T09:01:14+03:00
В мире

Япония выступила против российской геологоразведки на Курилах

Токио сделал представление Москве из-за геолого-разведочных работ в Охотском море
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Японии заявили о несогласии с проведением Россией геологоразведки у КурилВ Японии заявили о несогласии с проведением Россией геологоразведки у КурилФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море около островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции в Токио.

- 17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора, - сообщил Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что Россия заранее сообщила Японии о работах в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, длительностью в три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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