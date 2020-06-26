2020-06-26T10:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной

Основатель Microsoft считает, что иммунитет после заболевания защитит от заражения примерно на год
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Билл Гейтс назвал фактор неэффективности вакцины от коронавирусаБилл Гейтс назвал фактор неэффективности вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что вакцина от коронавируса может оказаться неэффективным методом остановки распространения COVID-19.

Билл Гейтс отметил, что учёные при создании вакцины опираются на то, что она защитит привитого человека от заражения и остановит распространение вируса к другим людям. При этом, отмечает Гейтс, нет гарантий того, что вакцина будет блокировать передачу инфекции.

Он также сообщил, что выработанный после перенесённого заболевания иммунитет способен защитить от повторного заражения коронавирусом по меньшей степени на год.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Билл Гейтс прокомментировал распространённые теории заговора о его намерении чипировать население Земли. Он выразил свою обеспокоенность подобными настроениями, поскольку люди, поверившие в то, что Билл Гейтс планирует имплантировать в них микрочип с помощью вакцины от коронавируса, откажутся проходить вакцинацию, и остановить распространение вируса станет труднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые с 29 апреля в России меньше 7 тысяч новых заражённых коронавирусом
В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней
В период изоляции выросла популярность приложений для онлайн-шоппинга
Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей
В закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне внесены поправки Госсобрания Якутии
В Томской области годовой план по капремонту выполнен более чем на 40%
Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата
Каширский маньяк признался в ещё двух преступлениях
Япония выступила против российской геологоразведки на Курилах
Велосипеды в России подорожали на 33 процента
Как защитить свои данные от утечек, рассказали эксперты
Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн
Россияне назвали основные сложности при получении инвалидности
«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны
В США палата представителей конгресса приняла законопроект о реформе полиции
Учёные рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд
Россияне рассказали, как относятся к отдыху на отечественных курортах
Последние новости на утро 26 июня 2020: в России с 1 июля водителей ждут новые правила
В чем Россия превосходит Украину: Саакашвили рассказал о важных особенностях в политике стран
Робот впервые исполнит главную роль в фильме
Ученый развеял главные мифы об опасности малярийных комаров
Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи
Супермодель с заболеванием кожи удивила поклонников съемкой в белье
В Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADA
Трамп сравнил свои отношения с Россией и американскими демократами
Disney сменит тематику аттракциона в парках развлечений после обвинений в расизме
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии