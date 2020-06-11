11 Июнь 2020 2020-06-11T05:35:00+03:00

Роспотребнадзор назвал регионы, где пройдет массовое тестирование на антитела к COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Роспотребнадзор 11 июня перечислил регионы, в которых пройдет массовое исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Жителей Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга проверят на наличие антител к заболеванию в июне этого года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты отметили, что такое исследование следует провести для составление наиболее точного прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в государстве в целом. Результаты тестирование популяционного иммунитета также позволят ученые установить основные особенности распространения коронавируса и помогут при планировании дальнейших мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекции.

В диагностике смогут принять люде разных возрастов: дети в возрасте от одного до 17 лет, взрослые 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше.

Как ранее писал сайт kp.ru, в российской столице пройти тест на антитела к коронавирусу можно уже с 27 мая этого года. Запись на диагностику иммунитета открыта на две недели вперед, а результаты исследований жители Москвы смогут узнать онлайн в своей электронной медицинской карте. В Московской области массовое тестирование на антитела стартует с 15 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781382" frameborder="0"></iframe> Переболевшие коронавирусом соцработники сдают плазму крови для борьбы с COVID-19.Переболевшие коронавирусом социальные работники Москвы стали донорами плазмы крови для инфицированных COVID-19

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ИСТОЧНИК KP.RU