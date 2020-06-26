Видео с солдатом, разбившим окно машины ФСО перед парадом Победы, появилось в сети

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:05:30+03:00

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Солдат-срочник разбил автоматом окно служебной машины Федеральной службы охраны на Красной площади перед началом парада Победы. KP.ru публикует видео произошедшего 24 июня инцидента.

Инцидент произошёл после того, как солдата перевели в резерв, и он не смог участвовать в параде.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что между бойцом и его сослуживцем примерно за полчаса до начала парада произошла ссора. Солдата попросили заменить, но ему это не понравилось, он вышел из себя, стал кричать и пустым ППШ времён войны разбил стекло машины ФСО. После этого нарушителя порядка задержали.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня. Эта дата была выбрана, поскольку 24 июня состоялся парад в 1945 году в честь окончания войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787132" frameborder="0"></iframe> Срочник разбивает окно машины ФСО на Параде в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU