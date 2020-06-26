2020-06-26T11:40:15+03:00
Общество

Суд огласит приговор Кириллу Серебренникову

Гособвинение требует для режиссёра 6 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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26 июня Кириллу Серебренникову огласят приговор26 июня Кириллу Серебренникову огласят приговорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мещанский суд Москвы сегодня, 26 июня, огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и его коллегам по делу "Седьмой студии".

Гособвинение заявляло, что при реализации проекта "Платформа" студия завышала свои расходы в 2,5 раза, похитив таким образом 129 миллионов рублей.

Для Серебренникова прокурор запросил шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, для продюсера "Седьмой студии" Малобродского - пять лет колонии, а для бывшей сотрудницы Министерства культуры России Апфельбаум и продюсера Итина по четыре года колонии.

На сайте KP.ru опубликована хроника скандала в московском театре "Гоголь-центр".

Суд позже признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве. Судья во время оглашения приговора заявила, что Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество в особо крупном размере, а "режиссёр Серебренников осуществлял общее руководство схемой по хищению денег".

Режиссер Кирилл Серебренников прибыл в суд на оглашение приговора по делу «Седьмой студии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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