2020-06-26T18:04:01+03:00
Происшествия

Обошлось без тюрьмы: с фигурантов дела "Седьмой студии" взыщут 128 миллионов рублей

Суд приговорил Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского к условным срокам
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Cудья назначила Кириллу Серебренникову условный срокCудья назначила Кириллу Серебренникову условный срокФото: REUTERS
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Еще до начала заседания в районе Комсомольской площади собрались сотни человек – в основном из группы поддержки Кирилла Серебренникова. Среди них были артисты «Гоголь-центра», актеры Юлия Ауг, Юлия Пересильд, Анатолий Белый, режиссер Андрей Смирнов, музыкант Oxxxymiron… Настроение у всех, мягко говоря, напряженное. И было с чего: всего пять дней назад, 22 июня, гособвинение признало виновными всех фигурантов так называемого театрального дела и запросило для них суровое наказание.

Для режиссера Кирилла Серебренникова - 6 лет колонии общего режима. Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского - 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых - бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина - по 4 года.

Сегодня в первые же минуты заседания судья Олеся Менделеева объявила, что суд находит Серебренникова, Итина, Малобродского виновными в мошенничестве. После этих слов мало, кто ждал оправдательного приговора. Но все же надеялись на условные сроки для подсудимых. Лишь в отношении Софьи Апфельбаум, которая «отнеслась небрежно к выполнению должностных обязанностей», но в ее небрежности не было признаков продуманного мошенничества, было все более или менее ясно. В отношении нее обвинение было переквалифицировали на более легкую статью, по которой срок давности уже истек.

Суд приговорил Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского к условным срокам Фото: REUTERS

Суд приговорил Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского к условным срокамФото: REUTERS

В течение пяти часов шло чтение приговора. Судья пересказала показания следователей, экспертов и свидетелей. Говорила, что следственные действия были произведены корректно, без нарушения закона, а найденные доказательства подтверждают вину подсудимых. Что Серебренников, Итин и Малобродский, заранее объединившись в группу и разработав роли, с 2011 по 2014 годы, совершили мошенничество, а именно хищение госсредств, выделенных на «Платформу». Да еще системно вводили в заблуждение сотрудников министерства культуры.

На эту же тему высказалась и министр культуры Ольга Любимова: «В "деле Серебренникова" речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство — потерпевшая сторона. Министерство культуры принимает законодательные меры, чтобы впредь творцы не имели дела с финансовыми операциями».

Обошлось без тюрьмы Фото: REUTERS

Обошлось без тюрьмыФото: REUTERS

По словам судьи, государству был причинен ущерб 128,9 млн руб. (то есть «в особо крупном размере»): «Средства начали похищаться сразу после их выделения. «По преступному плану. Серебренников осуществлял общее руководство и координацию всех членов группы. Принял меры по сокрытию хищений». Итин и Малобродский контролировали заключение фиктивных договоров и обналичивание денег… Каждое слово было как гиря на шее утопающего. Фигурантам дела уже виделось небо с овчинку. Их родственники тихо плакали. Но... как в хорошей драме, зрители должны были увидеть неожиданный финал.

И в резолютивной части приговора судья назначила Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому условный срок. Серебренникову и Итину – по три года условно, Малобродскому – два. Поскольку в зачет пошли задержание и срок нахождения под домашним арестом, то наказание можно считать погашенным. Итину и Малобродскому – запрещено занимать должности в госучреждениях культуры. А Серебренникову – нет. Значит он продолжит руководить «Гоголь-центром». И со всех троих будет солидарно взыскано 128,9 млн рублей по иску Минкульта.

С Софьей Апфельбаум - еще лучше. Ее наказали за халатность штрафа в 100 тысяч рублей. И тут же освободили от него в связи с истечением срока давности…

После традиционного вопроса, понятен ли смысл приговора, судья удалилась из зала. А народ кинулся обниматься и почти что качать Серебренникова на руках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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