2020-06-26T17:39:54+03:00
Экономика

Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»

Новый проект санкций будет рассматриваться параллельно с прежним, уточняя его
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представители палаты Конгресса Соединенных Штатов предположили для рассмотрения новый законопроект, который смягчает санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает на официальном портале одного из американских законодателей Адама Кинцингера.

Отмечается, новые проект закона об ограничениях будут рассматривать параллельно с предыдущим, который подготовили представители Сената, верхней палаты американского парламента. Он не будет заменять его, только уточнять: закон скорректирует некоторые излишне жесткие санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода. Таким образом, итоговый закон о дополнительных санкциях, вероятно, будет мягче, чем его первая версия.

В частности, конгрессмены предложили отменить санкции против организацией, которые занимаются инспекцией, проводят тесты и сертифицируют «Северный поток-2». Также предложили отменить планируемое вступление санкций в силу задним числом. По планам Сената, по принятии ограничения должны начать действовать с зимы прошлого года.

Напомним, что недавно эксперты высказали мнение о том, что газопровод уже почти достроен, и у Штатов нет шансов повлиять на ситуацию, даже используя санкционную политику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели
В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»
Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
На Кубани создали новую географическую зону для производства вина
Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова
Приговор Кириллу Серебренникову обжалует защита
Захар Прилепин рассказал, кто в России больше всего интересуется политикой
Суд взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"
"Я не соблюдал никакой самоизоляции": писатель Захар Прилепин рассказал, чем занимался на карантине
В центре Глазго ранены несколько человек
Видео гигантской песчаной бури из Сахары сняли очевидцы в Мексике
Путин поддержал идею назвать улицы городов в честь борющихся с COVID-19 медиков
ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт с территории США, Великобритании и Украины
Минкультуры пообещало исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии"
Эксперт рассказал, будут ли расти цены на бензин
Путин: Эпидемия в России отступает
Половина россиян не хочет делать прививку от коронавируса
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу
В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты
Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве
Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год