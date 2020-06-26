2020-06-26T18:14:25+03:00
В мире

Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Правоохранителя с необычной тату заметили на одной из акций протеста в Техасе
Ксения АНУФРИЕВА
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Этот снимок облетел весь мир.Этот снимок облетел весь мир.Фото: Twitter.com
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Пользователь российской социальной сети «Вконтакте» рассекретил личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», которые обеспечивал безопасность во время одной из акций протеста против произвола сотрудников полиции в начале этого месяца в Техасе.

Правоохранителем с необычной татуировкой оказался житель Хьюстона Майкл Аскью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правоохранителем с необычной татуировкой оказался житель Хьюстона Майкл АскьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нашедшие накануне фотографию с его татуировкой журналисты из России тогда пошутили про русского агента среди американских силовиков.

Правоохранителем с необычной татуировкой оказался житель Хьюстона Майкл Аскью, женатый на гражданке России из Хабаровска. Уточняется, что на предплечье американца, кроме названия родины его супруги, также есть татуировка со словом «Хабаровск».

Зимой позапрошлого года Аскью закончил полицейскую академию Штатов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зимой позапрошлого года Аскью закончил полицейскую академию Штатов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На странице Майкла в соцсети Facebook сказано, что он был механиком в американской армии, отучился в колледже и университете. Зимой позапрошлого года Аскью закончил полицейскую академию Штатов. На обложке профиля полицейского уже более восьми лет стоит картинка с хабаровским Спасо-Преображенским собором.

Судя по записям правоохранителя несколько лет назад он немного выучил русский язык. Лето 2011 года он назвал свою девушка «моя милашка», а также признался ей в любви на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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