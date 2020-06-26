Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:28:40+03:00

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Через две недели в России произойдет второй всплеск коронавирусной инфекции вслед за подъемом заболеваемости на территории европейских стран. Об этом рассказала вирусолог Михаил Щелканов, который еще пять лет назад предрек пандемию коронавируса.

По мнению специалиста, которое он высказал в интервью изданию URA.RU, под угрозой второй волны инфекции, в первую очередь, находятся крупные транспортные города. О новом всплеске коронавируса в Европе недавно объявили эксперты Всемирной организации здравоохранения. За короткий промежуток времени сразу в 30 государствах ЕС медики стали наблюдать резкий рост количества новых инфицированных.

- Недели через две мы тоже почувствуем на себе такой всплеск. Вспышку стоит ожидать в европейской части страны, особенно в столице, Нижнем Новгороде, Петербурге, а также во Владивостоке, поскольку жители Китая возвращаются с запада на родину именно через этот город, - объяснил Михаил Щелканов.

По мнению вирусолога, чтобы предотвратить повторный завоз коронавируса в РФ, следует закрыть границы государства. Но осуществить это не представляется возможным, поскольку в европейских странах проживает много граждан России.

-Уповать на то, что вирус изменит свои свойства в ближайшей перспективе и перестанет быть опасным для людей не стоит. Но когда-нибудь он все-таки адаптируется к организму человека – примерно через 10-20 лет, - добавил эксперт.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что специалисты ВОЗ заметили увеличение количества случаев заражения коронавирусом после снятия введенных из-за эпидемии ограничений и открытия границ. По последним данным, в Европе с начала эпидемии заболели более 2,6 миллиона человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU