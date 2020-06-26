ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом в 31 миллиард долларов
Быстрое распространение коронавируса требует от стран мира оперативной борьбы с пандемией. Ускоренная разработка и производство вакцины от коронавирусной инфекции, препаратов для лечения заболевания, а также методы для его диагностики и тестирования в ближайшее время потребуют затрат на сумму более 31 миллиарда американских долларов. Об этом в пятницу, 26 июня, заявили представители Всемирной организации здравоохранения в ходе брифинга.
- Представленный на сегодняшний день план затрат предусматривает финансирование в размере 31,3 миллиарда долларов. Около 3,4 миллиарда уже поступили, но в ближайшее время, в течение этого года потребует еще более 27 миллиардов долларов. При этом половина из них оперативно уйдет на неотложные потребности, - сообщили представители организации, подчеркнув, что эти средства «обязательно окупятся».
По словам спецпредставителя проекта ВОЗ Нгози Оконджо-Ивеала, если сейчас страны мира потратят миллиарды на борьбу с коронавирусной инфекцией, то в будущем смогут избежать затраты в триллионы.
Как ранее писал сайт kp.ru, на территории европейских государств после снятия части ограничений и открытия некоторых границ началась вторая волна эпидемии коронавируса. Вирусолог предсказал, что в России повторная вспышка заболеваемости вслед за Европой произойдет уже через две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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