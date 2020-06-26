Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
В пятницу, 26 июня, российский лидер Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с президентов Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой онлайн-переговоров стала Ливия.
Российский глава подчеркнул, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально, а РФ и Франция должны работать сообща.
- Именно сегодня, в этот день ровно 75 лет назад был подписан устав ООН. Это должно напоминать, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим работать эффективно и добиться позитивных результатов, то мы должны объединить усилия, - сказал Владимир Путин.
Он также указал, что понимает настрой Макрона на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим направлениям, и собирается всячески поддерживать предложения иностранного коллеги.
- Уверен, что и сегодня мы поработаем с пользой, - добавил российский лидер.
После этого Владимир Путин предложил своему французскому коллеге обсудить наиболее насущные проблемы: терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирусную инфекцию, разрушающиеся стратегии безопасности, а также сложные ситуации на Украине, в Сирии и Ливии.
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции.
ИСТОЧНИК KP.RU