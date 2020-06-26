2020-06-26T19:39:31+03:00
Экономика

Еще 222 организации вошли в список системообразующих предприятий

Обновленный перечень содержит 1 335 компаний
Ксения АНУФРИЕВА
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Еще 222 организации вошли в список системообразующих предприятийЕще 222 организации вошли в список системообразующих предприятийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Список системообразующих предприятий России пополнили еще 222 организации, среди которых есть гостиницы, учреждения образования и культуры, автоцентры и производители товаров первой необходимости. Теперь в перечне 1 335 организацией, сообщила в пятницу пресс-служба российского Минэкономразвития.

- В список системообразующих организаций вошли театры, филармонии, концертные организации, музеи, музеи-заповедники, гостиничные компании, автомобильные дилерские центры, производители товаров первой необходимости, культурный и образовательные учреждения, - говорится в сообщении.

Решение о расширении списка приняло накануне правительственная комиссия по повышению устойчивости развития национальной экономики.

- Учитывая новые отрасли и предложения профильных органов власти список системообразующих организацией расшили еще на 222 компании. Скоро на сайтах ведомства появится обновленный перечень, - добавили представители министерства.

По данным ведомства, 43% организаций в списке относятся к промышленности, 14 процентов – к транспорту, по 8 процентов – к топливной и энергетической отрасли экономики, а также к информационной сфере, 7 процентов – сельское хозяйство, 6 процентов – строительство, 8 процентов – культура и образование.

Напомним, что в апреле этого года издательский дом «Комсомольская правда» вошел в число системообразующих предприятий страны в сфере информации и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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